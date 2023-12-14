Üye Girişi
Haberler

Motosiklet Sürücüsünün Çarptığı Yaya Kurye Ağır Yaralandı

Güncelleme:
Abone Ol

Aydın'ın Söke ilçesinde motosiklet sürücüsünün çarptığı yaya kurye ağır yaralandı. Kaza sonucunda yaralanan sürücü ve kurye hastaneye kaldırıldı.

Aydın'ın Söke ilçesinde motosiklet sürücüsünün çarptığı yaya kurye, ağır yaralandı.

Sinan A'nın kullandığı plakasız motosiklet, yaya kuryelik yapan Veysel Barış'a İstasyon Caddesi'nde çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü ve yaya ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kurye Veysel Barış'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

Aydın Trafik Kazaları Hukuk Yaşam Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title