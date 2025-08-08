Motosiklet Kazasında Sürücü Hayatını Kaybetti

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında sürücü Kıymet Tunç hayatını kaybetti, bir yolcu yaralandı. Kaza, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu gerçekleşti.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kıymet Tunç idaresindeki 10 AHF 552 plakalı motosiklet, Küçükkuyu beldesinden Balıkesir'in Edremit ilçesine giderken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ambulansla Ayvacık Devlet Hastanesi'ne, motosiklette bulunan Fatma Türkan ise Edremit Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Sürücü Kıymet Tunç hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Mehmet Yavaş - Güncel
