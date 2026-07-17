Yalova'da motosiklet kazasında ölen çift, toprağa verildi

YALOVA'nın Çınarcık ilçesinde, 2 motosikletin çarpıştığı kazada hayatını kaybeden Mustafa Sezer (28) ile eşi Yaren Sezer (25), Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, son yolculuklarına uğurlandı.

Kaza, dün saat 11.00 sıralarında, NATO Yolu Çınarcık girişindeki Ortaburun Kavşağı'nda meydana geldi. Yalova'dan Çınarcık yönüne dönüş yapan Ömer Burhan S. (20) idaresindeki 34 MFG 104 plakalı motosiklet, arkadan gelen Mustafa Sezer yönetimindeki 16 BTZ 421 plakalı motosikletle çarpıştı. Mustafa Sezer ile eşi Yaren Sezer ve oğulları Alparslan Sezer (3) ile diğer sürücü Ömer Burhan S., yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalelerinin ardından yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Yaren ve Mustafa Sezer çifti, doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Çiftin oğlu Alparslan Sezer ise Yalova Devlet Hastanesi'ndeki müdahalesinin ardından Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Sezer'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Diğer motosikletin sürücüsü Ömer Burhan S. ise tedavisinin ardından gözaltına alındı.

METRELERCE SAVRULDULAR

Öte yandan, kaza, bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, motosikletiyle sol şeritte ilerleyen Ömer Burhan S.'nin aniden sağ şeride geçip kavşağa dönüş yapmak istediği, sağ şeritte ilerleyen Mustafa Sezer'in kullandığı motosikletin ise duramayıp, süratle önündeki motosiklete çarptığı yer aldı. Devrilip kayan motosikletten savrulan sürücüler ile Yaren Sezer ve oğlu Alparslan'ın yardımına, diğer araçlardaki sürücüler ile çevredekilerin koştuğu anlar görüntülerde yer aldı.

4 YIL ÖNCE EVLENMİŞLER

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yaşamlarını yitiren Mustafa-Yaren Sezer çiftinin 4 yıl önce evlendiği ve 2 çocuklarının olduğu öğrenildi. Fabrika işçisi Mustafa Sezer ile eşi Yaren Sezer, Bursa'nın Orhangazi ilçesinde Gürle Mahallesi Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında yan yana toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı