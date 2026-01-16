Haberler

Karne almaya giderken kaza yapan lise öğrencilerinden biri öldü, diğeri ise yaralandı

Karne almaya giderken kaza yapan lise öğrencilerinden biri öldü, diğeri ise yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karne almaya giderken geçirdiği motosiklet kazasında hayatını kaybeden lise öğrencisi Hasan Demir'in cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Cenaze töreninde anne gözyaşlarına boğuldu.

ANNE, ADLİ TIP ÖNÜNDE GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Karne almaya giderken motosiklet kazasında hayatını kaybeden lise öğrencisi Hasan Demir'in cenazesi, otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü. Otopsinin ardından cenazeyi teslim almaya gelen anne, ayakta durmakta güçlük çekti. Yakınlarının desteğiyle morg önünde bekleyen anne, "Oğlum" diyerek gözyaşı döktü. Kazada yaralanan Oğuzhan Yiğit S.'nin ise hastanedeki tedavisinin devam ettiği belirtildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Turhan KIR-Adem AKALAN/ANTALYA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Eyüpspor dahil 9 şirkete kayyum atandı

Süper Lig ekibine kayyum atandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Her şey yerde bulduğu yumurtayı cebine atmasıyla başladı! Çatlayınca hayatı değişti

Hikaye yerde bulup cebine atmasıyla başladı! Çatlayınca hayatı değişti
Süper Lig devinin yaptığı anlaşma Amedspor taraftarlarını kızdırdı

Süper Lig devinin yaptığı anlaşma Amedspor taraftarlarını kızdırdı
Havada fantezi yapılan jetin faturası ortaya çıktı! Kıbrıs uçuşu için bakın ne kadar ödenmiş

Selen Görgüzel anlatmıştı! İşte havada fantezi yapılan jetin faturası
Karlov suikastının FETÖ'cü planlayıcısı ortaya çıktı! Adını değiştirip Kanada'ya firar etmiş

Büyükelçi suikastının planlayıcısı yıllar sonra ortaya çıktı
Her şey yerde bulduğu yumurtayı cebine atmasıyla başladı! Çatlayınca hayatı değişti

Hikaye yerde bulup cebine atmasıyla başladı! Çatlayınca hayatı değişti
İngiliz basını: Türkiye'nin hamlesi Trump'ı İran'a yönelik saldırı kararından vazgeçirdi

Dünya rahat bir nefes aldı! Herkes Türkiye'nin bu hamlesini konuşuyor
Bu defa İçişleri Bakanlığı uyardı! 13 il için kuvvetli kar yağışı bekleniyor

Durum ciddi, bu defa bakanlık uyardı! Kuvvetli kar yağışı geliyor