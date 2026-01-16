Karne almaya giderken kaza yapan lise öğrencilerinden biri öldü, diğeri ise yaralandı
Karne almaya giderken geçirdiği motosiklet kazasında hayatını kaybeden lise öğrencisi Hasan Demir'in cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Cenaze töreninde anne gözyaşlarına boğuldu.
ANNE, ADLİ TIP ÖNÜNDE GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
Karne almaya giderken motosiklet kazasında hayatını kaybeden lise öğrencisi Hasan Demir'in cenazesi, otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü. Otopsinin ardından cenazeyi teslim almaya gelen anne, ayakta durmakta güçlük çekti. Yakınlarının desteğiyle morg önünde bekleyen anne, "Oğlum" diyerek gözyaşı döktü. Kazada yaralanan Oğuzhan Yiğit S.'nin ise hastanedeki tedavisinin devam ettiği belirtildi.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
