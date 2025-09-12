Motosiklet Kazasında Hayatını Kaybeden Adam Defnedildi
Sakarya'nın Ferizli ilçesinde motosikletten düştükten sonra hastanede hayatını kaybeden İlhami Yıldırım, Bakırlı Mahallesi'nde son yolculuğuna uğurlandı. Kaza anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
Sakarya'nın Ferizli ilçesinde kullandığı motosikletten düştükten hemen sonra ayağa kalkan kişi, hastanede hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, iki gün önce Bakırlı Mahallesi mevkisinde, İlhami Yıldırım (54) kullandığı motosikletin hakimiyetini kaybederek düştü.
Kazanın hemen ardından ayağa kalkan Yıldırım, motosikletini yerden kaldırdı.
Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık ekibi sevk edildi.
Ambulansla hastaneye kaldırılan Yıldırım, tetkiklerin ardından iç kanaması şüphesiyle ameliyata alındı.
Yıldırım, müdahalelere rağmen dün yaşamını yitirdi.
Yıldırım'ın cenazesi, Bakırlı Mahallesi Merkez Cami'nde kılınan namazın ardından mahalle mezarlığına defnedildi.
Öte yandan kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Görüntülerde motosikletten düşen Yıldırım'ın kazanın hemen ardından ayağa kalkması ve motosikletini kaldırması yer alıyor.