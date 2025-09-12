Haberler

Motosiklet Kazasında Hayatını Kaybeden Adam Defnedildi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'nın Ferizli ilçesinde motosikletten düştükten sonra hastanede hayatını kaybeden İlhami Yıldırım, Bakırlı Mahallesi'nde son yolculuğuna uğurlandı. Kaza anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Sakarya'nın Ferizli ilçesinde kullandığı motosikletten düştükten hemen sonra ayağa kalkan kişi, hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, iki gün önce Bakırlı Mahallesi mevkisinde, İlhami Yıldırım (54) kullandığı motosikletin hakimiyetini kaybederek düştü.

Kazanın hemen ardından ayağa kalkan Yıldırım, motosikletini yerden kaldırdı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık ekibi sevk edildi.

Ambulansla hastaneye kaldırılan Yıldırım, tetkiklerin ardından iç kanaması şüphesiyle ameliyata alındı.

Yıldırım, müdahalelere rağmen dün yaşamını yitirdi.

Yıldırım'ın cenazesi, Bakırlı Mahallesi Merkez Cami'nde kılınan namazın ardından mahalle mezarlığına defnedildi.

Öte yandan kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde motosikletten düşen Yıldırım'ın kazanın hemen ardından ayağa kalkması ve motosikletini kaldırması yer alıyor.

Kaynak: AA / Uğur Subaşı - Güncel
'15 Temmuz ve FSM köprüleri satılıyor' iddialarına DDM'den yanıt

15 Temmuz ve FSM köprüleri satılıyor mu? Gündem yaratan iddiaya yanıt
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Altına rakip olan yatırım aracı: Bu yıl yüzde 45'ten fazla kazandırdı

Altına rakip olan yatırım aracı: Bu yıl yüzde 45'ten fazla kazandırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.