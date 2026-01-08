Sarıyer'de denize düşerek hayatını kaybeden motosikletlinin cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı

Tuğçe SEZER ODABAŞI-Fırat ALKIZ/İSTANBUL, - SARIYER'de kullandığı motosikletin hakimiyetini kaybederek denize düşen motosiklet sürücüsü Kemal Uğur (27) hayatını kaybetti. Uğur'un cenazesi otopsinin ardından ailesi tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.

Sarıyer'de hakimiyetini kaybettiği motosikletiyle denize düşen Kemal Uğur (27), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay, dün saat 18.15 sıralarında Rumeli Hisarı Sahili'nde meydana geldi. İddiaya göre, kaldırımda motosikletiyle seyir halinde olan Kemal Uğur, bilinmeyen bir nedenle hakimiyetini kaybettiği motosikletiyle denize düştü. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çevredekiler tarafından denizden çıkarılan Uğur'a ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Sağlık ekiplerinin kontrollerinin ardından ağır yaralı olarak ambulansla Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Uğur, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ÇATALCA'DA TOĞRAĞA VERİLECEK

Hayatını kaybeden Kemal Uğur'un cenazesi, ailesi ve yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alındı. Küçükçekmece Gasilhanesi'ndeki işlemlerinin ardından Uğur'un cenazesi, ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Çatalca'da toprağa verilecek.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.