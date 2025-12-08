Karaman'da Motosikletle Okul Servis Minibüsü Çarpıştı: 23 Yaşındaki Genç Kız Hayatını Kaybetti

KARAMAN'da okul servis minibüsüyle çarpışan motosikletin sürücüsü Ayşe Ünal (23), tedavi gördüğü hastanede 3 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti.

Kaza, 5 Aralık'ta saat 09.00 sıralarında, Ziya Gökalp Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı İmam-ı Azam Cami Kavşağı'nda meydana geldi. Ayşe Ünal idaresindeki 42 ASV 373 plakalı motosiklet, kavşakta özel gereksinimli öğrencileri taşıyan Cezmi B. (56) yönetimindeki 68 AAZ 220 plakalı minibüse çarptı. Yola savrulan Ünal, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ayşe Ünal ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Cerrahi yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Ayşe Ünal, bugün yaşam mücadelesini kaybetti.

SERVİS ŞOFÖRÜ SERBEST BIRAKILDI

Motosiklet tutkunu olan Ayşe Ünal'ın cenazesinin yarın memleketi Mersin'in Silifke ilçesindeki Nuru köyünde toprağa verileceği öğrenildi.

Kazanın ardından gözaltına alınan ve ifadesinde, "Ben motosikleti görmedim, sadece bir ses duydum" diyen şoför Cezmi B. ise adli işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.