Motosiklet Kazasında Dede Hayatını Kaybetti, Torun Yara Almadan Kurtuldu

NİĞDE'de, kontrolden çıkarak refüje çarparak devrilen motosikletteki Dinçer Koptur hayatını kaybederken, torunu Taha Dinçer Koptur kazadan yara almadan kurtuldu.

Kaza, akşam saatlerinde Bor ilçesine bağlı Kemerhisar beldesinde meydana geldi. Dinçer Koptur'un kullandığı 48 DB 097 plakalı motosiklet, seyir halindeyken sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu caddedeki refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle kavrulan motosikletteki Dinçer Koptur ile torunu Taha Dinçer Koptur yere düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, dede Dinçer Koptur'un hayatını kaybettiğini belirlerken, torunu Taha Dinçer Koptur ise kazayı yara almadan atlattı. Dinçer Koptur'un cenazesi, olay yerindeki inceleme sonrası morga kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.