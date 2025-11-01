Haberler

Motosiklet Kazasında 2 Çocuk Annesi Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Kastamonu'da motosikletin çarptığı 35 yaşındaki Gülay Mısıroğlu, hastanede 12 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Kastamonu'da motosikletin çarptığı 2 çocuk annesi kadın tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Rauf Denktaş Caddesi'nde 20 Ekim'de T.B.G. yönetimindeki motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan Gülay Mısıroğlu'na (35) çarptı.

Kazanın ardından sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Mısıroğlu tedavi altına alındı.

İki çocuk annesi Mısıroğlu 12 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Kaynak: AA / Özgür Alantor - Güncel
