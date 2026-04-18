Afyonkarahisar'da refüje çarpan motosiklette 1 kişi öldü
Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 20 yaşındaki M.İ. hayatını kaybederken, 21 yaşındaki Y.E.Ö. ağır yaralandı. Sürücüsü henüz tespit edilemeyen motosiklet, refüje çarparak kaza yaptı.
Sürücüsü henüz tespit edilemeyen 03 MA 0582 plakalı motosiklet, Şirinevler Mahallesi'nde refüje çarptı.
Kazada, motosikletteki M.İ. (20) ile Y.E.Ö. (21) ağır yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan M.İ, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA / Arif Yavuz