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Akyazı'da Motosiklet ile Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı

Akyazı'da Motosiklet ile Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı
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Sakarya'nın Akyazı ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü M.Ç. yaralandı. Kaza, Ada Caddesi Yeni Camii mevkiinde meydana geldi ve bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Yaralı, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 18.30 sıralarında Akyazı ilçesi Ada Caddesi Yeni Camii mevkiinde meydana geldi. M.Ç. yönetimindeki motosiklet ile cadde üzerinde geri dönüş yapmak isteyen K.A. yönetimindeki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletten savrularak yola düşen M.Ç. yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. M.Ç., sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, motosiklet ile otomobilin çarpışması ve motosiklet sürücüsünün savrularak yere düştüğü görüldü.

Polis, kazayla ilişkin inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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