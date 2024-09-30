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Motosiklet Festivalinde Kanlı Kavga: Kürşat Elitaş Hayatını Kaybetti

Motosiklet Festivalinde Kanlı Kavga: Kürşat Elitaş Hayatını Kaybetti
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Tokat'ın Turhal ilçesinde düzenlenen motosiklet festivalinde çıkan silahlı kavgada hayatını kaybeden Kürşat Elitaş'ın cenazesi toprağa verildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüphelinin adliyeye sevk edildiği belirtildi.

Tokat'ın Turhal ilçesinde düzenlenen motosiklet festivalinde çıkan silahlı kavgada hayatını kaybeden Kürşat Elitaş, toprağa verildi.

Kürşat Elitaş'ın cenazesi, yakınları tarafından Turhal Devlet Hastanesi morgundan alınarak Turhal İmam Hatip Okulları Uygulama Camisi'ne getirildi.

Burada öğle vakti İlçe Müftüsü Ali Erbaş tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Elitaş'ın naaşı Mevlana Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze namazına ailesi ve yakınlarının yanı sıra Turhal Belediye Başkanı Mehmet Erdem Ural, Turhal İlçe Emniyet Müdürü Murat Dağ, MHP Tokat İl Başkanı Mustafa İpek, MHP Turhal İlçe Başkanı Şenol Ayten ve vatandaşlar katıldı.

Bu arada gözaltına alınan şüpheli O.İ, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Turhal ilçesinde 28 Eylül'de, motosiklet festivaline katılan Kürşat Elitaş, A.K. ve O.İ. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıkmış, kavgaya dönüşen olayda O.İ, Elitaş ve A.K'yi tabancayla ateş ederek yaralamıştı. Hastaneye kaldırılan Kürşat Elitaş, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA / Hüseyin Daylak - Güncel

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