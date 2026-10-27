Motor arızası yaşayan teknedeki 3 kişi Didim'de Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı

Motor arızası yaşayan teknedeki 3 kişi Didim'de Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Didim açıklarında önceki gün saat 00.30 sıralarında motor arızası nedeniyle sürüklenmeye başlayan teknedeki 3 kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Tekne, yedeklenerek Didim Marina'ya getirildi.
AYDIN'ın Didim ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen teknedeki 3 kişi, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
Olay, önceki gün saat 00.30 sıralarında Didim ilçesi açıklarında meydana geldi. İçinde 3 kişinin bulunduğu tekne, motor arızası nedeniyle denizde sürüklenmeye başladı. Teknedekilerin telsizle yardım çağrısında bulunması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu (KB-51) sevk edildi. Ekipler, 3 kişiyi kurtarırken, tekne yedeklenerek Didim Marina'ya getirildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı