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Motor arızası yaşayan teknedeki 3 kişi Didim'de Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı

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Motor arızası yaşayan teknedeki 3 kişi Didim'de Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı
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Didim açıklarında önceki gün saat 00.30 sıralarında motor arızası nedeniyle sürüklenmeye başlayan teknedeki 3 kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Tekne, yedeklenerek Didim Marina'ya getirildi.

AYDIN'ın Didim ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen teknedeki 3 kişi, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, önceki gün saat 00.30 sıralarında Didim ilçesi açıklarında meydana geldi. İçinde 3 kişinin bulunduğu tekne, motor arızası nedeniyle denizde sürüklenmeye başladı. Teknedekilerin telsizle yardım çağrısında bulunması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu (KB-51) sevk edildi. Ekipler, 3 kişiyi kurtarırken, tekne yedeklenerek Didim Marina'ya getirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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