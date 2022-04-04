Mostar'daki yaşlılar, engelli ve yetim çocuklara ramazan yardımı yapıldı

Türkiye ve Almanya'dan hayırseverlerin gönderdiği ramazan yardımları Bosna Hersek'in Mostar şehrindeki bakıma muhtaç yaşlılar ile engelli ve yetim çocuklara ulaştırıldı.

Türkiye'nin Mostar Başkonsolosluğu koordinesindeki Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) ile Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) görevlileri ile gönüllüler, Mostar'daki huzurevi, engelli çocuk evi ile yetimhaneyi ziyaret etti.

Söz konusu kurumlarda kalanlara gıda ve ihtiyaç malzemesi desteği sunan gönüllüler, çocuklara da oyuncak hediye etti.

Türkiye'nin Mostar Başkonsolos Yardımcısı Gamze Algün, AA muhabirine, yaklaşık 3 yıldır geleneksel olarak her ramazan ayı boyunca Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavirliği işbirliğinde gıda yardımları yaptıklarını söyledi.

Kovid-19 salgını döneminde de bölgede hijyen malzemeleri ve çocuklara tablet bilgisayar desteği verdiklerini ifade eden Algün, "Bu yardımlar artık gelenekselleşti diyebiliriz. Büyükelçiliğimizin de katkılarıyla Mostar'daki yetimhane, huzurevi ve engelli çocuk evine gıda yardımları yaptık. Çocuklara da oyuncak dağıttık. Bu kurumların yöneticileri ile çocuklar çok mutlu oldu. Bu şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz." diye konuştu.

Programlara, Diyanet İşleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Atama Daire Başkanı Dr. Ömer Özgül, DİTİB Hessen Dini Danışma Kurulu Başkanı Sıddık Yıldırım, DİTİB Hessen Eyalet Birliği Başkanı Salih Özkan, DİTİB Federal Kadın Birliği Başkanı Safiye Kılıç, DİTİB Köln Eyalet Kadın Birliği Başkan Yardımcısı Aynur Kazak, TDV'nin ramazan programı Bosna Hersek sorumlusu Abdulkadir Sülka ile Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavirliği görevlisi Gökhan Aksan da katıldı.