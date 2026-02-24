Haberler

Rusya'nın Başkenti Moskova'da Patlama: 1 Ölü, 2 Yaralı

Güncelleme:
Moskova'daki Savelovskaya Tren İstasyonu Meydanı'nda meydana gelen patlamada bir trafik polisi hayatını kaybetti, iki polis memuru yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

MOSKOVA, 24 Şubat (Xinhua) -- Rusya'nın başkenti Moskova'da Savelovskaya Tren İstasyonu Meydanı'nda olay yerini inceleyen ekipler, 24 Şubat 2026.

Rusya İçişleri Bakanlığı salı günü yaptığı açıklamada, Moskova'daki Savelovskaya Tren İstasyonu Meydanı'nda tanımlanamayan bir cihazın patlaması sonucu bir trafik polisinin hayatını kaybettiğini ve iki polisin ise yaralandığını duyurdu. (Fotoğraf: Hao Jianwei/Xinhua)

Kaynak: Xinhua
