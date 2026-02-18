Rusya'nın başkenti Moskova'da ilk teravih namazı kılındı
Rusya'nın başkenti Moskova'da Müslümanlar, ramazanın ilk teravih namazını kılarak bu mübarek ayı karşıladı. Merkez Camii'nde vaazlar verildi ve dualar edildi.
Moskova Merkez Camisi'ndeki namaz öncesinde ramazanın önemine ilişkin vaaz verildi ve ardından dualar edildi.
Her yaştan insanın bulunduğu cemaat, camide saf tutarak teravih namazını eda etti.
Moskova'da bulunan Anıt Camisi ve Tarihi Cami'de de Müslümanlar ramazanın ilk teravih namazını kıldı.
Kaynak: AA " / " + Ali Cura -