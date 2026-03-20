Rusya'da Müslümanlar bayram namazında camilere akın etti

Rusya'nın başkenti Moskova'da Müslümanlar, Ramazan Bayramı namazını kılmak için camileri doldurdu.

Müslümanlar, sabah erken saatlerden itibaren bayram namazı için Moskova Merkez Camisi, Anıt Camisi ve Tarihi Cami'ye akın etti.

Camiler dışında namaz kılınması için ayrı alanlar da hazırlanan Moskova'da, camilerin etrafında yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Camilerin içine sığmayan binlerce kişilik cemaat caddelere, sokak aralarına ve parklara taştı. Müslümanlar, sokaklarda seccadeleri üzerinde bayram namazını kıldı.

Rusya Federasyonu Müslümanları Dini İdaresi ve Müftüler Konseyi Başkanı Ravil Gaynutdin, Moskova Merkez Camisi'nde hutbe okudu ve bayram namazını kıldırdı.

Gaynutdin, hutbede Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Başbakanı Mihail Mişustin ve Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin'in Rusya'daki Müslümanlar için ilettiği Ramazan Bayramı kutlama mesajlarını okudu.

Moskova Merkez Camisi'ndeki bayram namazı ve hutbenin görüntüleri, Rossiya-1 devlet kanalında yayımlandı.

Rusya'daki Müslümanlar St. Petersburg, Yekaterinburg, Vladivostok, Ufa, Kazan, Grozni başta olmak üzere diğer şehirlerde de bayram namazını eda etti.