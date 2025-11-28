Moskova'da Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü Etkinliği

Filistin'in Moskova Büyükelçiliği'nde "Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Etkinliğe, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin ve Filistin'in Moskova Büyükelçisi Abdel Hafız Nofal'in yanı sıra Arap ve İslam ülkeleri büyükelçilik temsilcileri ile çok sayıda Filistin ve Rus vatandaşı katıldı.

Buraya ülkelerinin bayraklarıyla gelen Filistin vatandaşları, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin anısına çiçek bırakarak, dua etti.

Filistinliler, İsrail aleyhine ve Filistin'in özgürlüğü için sloganlar attı.