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Moskova'da dün meydana gelen patlamada ölenlerin sayısı 5'e yükseldi

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Rusya'nın başkenti Moskova'da dün meydana gelen patlamada ölenlerin sayısı 5'e çıktı.

Rusya'nın başkenti Moskova'da dün meydana gelen patlamada ölenlerin sayısı 5'e çıktı.

Rus basınında yer alan haberlere göre, dün Moskova'daki patlamada yaralanan 2 kişi hastanede hayatını kaybetti. Patlama sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı 5'e yükseldi.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, patlamanın terör eylemi olduğunu belirterek, "Emniyet güçleri olayı araştırıyor. Bu suçtan sorumlu olanlar mutlaka bulunacak ve cezalandırılacak." ifadelerini kullandı.

Moskova'daki Kudrin Meydanı'nda dün meydana gelen patlamada, 3 kişinin hayatını kaybettiği, 21 kişinin de yaralandığı bildirilmişti.

Rusya Terörle Mücadele Komitesi, kimliği belirsiz bir kadının meydandaki bir restorana el yapımı patlayıcı sokmaya çalıştığını, patlayıcının restoran girişinde infilak ettiğini açıklamıştı.

Bazı sosyal medya hesaplarında, patlamanın meydana geldiği bölgedeki restoranda, bir Rus generalin doğum gününün kutlandığı iddia edilmişti.

Kaynak: AA
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