Rusya: Moskova'ya Doğru İlerleyen 18 İha'yı Düşürdük
Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, Rus hava savunma güçlerinin Moskova'ya ilerleyen 18 insansız hava aracını düşürdüğünü açıkladı. Olay sonrası Domodedovo Havalimanı'nda uçuşlarda geçici kısıtlamalar uygulandı.
MOSKOVA, 5 Ocak (Xinhua) -- Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, Rus hava savunma güçlerinin Moskova'ya doğru ilerleyen 18 insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü söyledi.
Sobyanin, pazar günü yaptığı açıklamada, "Acil durum hizmetleri personeli, insansız hava araçlarının enkazının düştüğü yerde çalışıyor" dedi.
Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı, insansız hava araçlarının saldırısına yanıt olarak Moskova Domodedovo Havalimanı'nda uçakların iniş ve kalkışlarına geçici kısıtlamalar getirildiğini duyurdu.
Kaynak: Xinhua / Güncel