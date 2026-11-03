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Moskova bölgesi 493 İHA'yla hedef alındı, 187'si kent sınırında yok edildi

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Moskova Belediye Başkanı Sobyanin, dün akşamdan bu sabaha Moskova bölgesine yönelen 493 İHA'dan 187'sinin kent sınırlarında etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Saldırı nedeniyle havalimanlarında uçuşlar kısıtlandı, onlarca uçuş ertelendi veya iptal edildi.

Rusya'nın başkenti Moskova'nın Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, Moskova bölgesinin 493 insansız hava aracıyla (İHA) hedef alındığını, İHA'ların 187'sinin kentin sınırlarında yok edildiğini duyurdu.

Sobyanin, sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.

Çok sayıda İHA'nın Moskova bölgesini hedef aldığını belirten Sobyanin, "Dün akşam saat 20.30'dan bugün saat 07.30'a kadar Moskova bölgesine doğru 493 İHA uçtu. Bunların birçoğu bölge sınırlarında hava savunma sistemlerince yok edildi. Moskova kentine yaklaşan 187 İHA etkisiz hale getirildi." ifadesini kullandı.

Sobyanin, vurulan İHA parçalarının düştüğü noktalarda acil servis ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

Diğer yandan başta Moskova olmak üzere ülke genelindeki havalimanlarında uçakların iniş ve kalkışlarına geçici kısıtlamalar getirilirken, onlarca uçuş ertelendi veya iptal edildi.

Moskova'ya yönelik İHA saldırısının, bu yılki en yoğun saldırılardan biri olduğu belirtildi.

Ukrayna'ya ait 856 İHA ülke genelinde yok edildi

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada ise gece Ukrayna'ya ait 856 İHA'nın hava savunma sistemlerince imha edildiği bildirildi.

Açıklamada, söz konusu İHA'ların Moskova ve Karadeniz dahil çeşitli bölgeler üzerinde düşürüldüğü aktarıldı.

Kaynak: AA
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