Moskova Belediye Başkanı Sobyanin, 417 İHA'dan 65'inin düşürüldüğünü açıkladı

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Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, gece boyunca Rusya'da Moskova bölgesine 417 insansız hava aracının (İHA) yöneldiğini, bunlardan 65'inin başkente yaklaşırken düşürüldüğünü bildirdi.

Sobyanin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, dün yerel saatle 20.30'dan bugün saat 07.00'ye kadar Moskova bölgesine yönelik İHA saldırılarına ilişkin bilgi verdi.

Söz konusu saatlerde Moskova bölgesine 417 İHA'nın yöneldiğini belirten Sobyanin, bunların büyük bölümünün Rus hava savunma sistemlerince başkente uzak mesafelerde etkisiz hale getirildiğini kaydetti.

Sobyanin, Moskova'ya yaklaşan 65 İHA'nın da hava savunma sistemleri tarafından imha edildiğini ifade etti.

Öte yandan Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, dün yerel saatle 20.00'den bu sabah 08.00'e kadar Rus hava savunma sistemlerinin, farklı bölgelerde toplam 604 uçak tipi Ukrayna İHA'sını imha ettiği duyuruldu.

Kaynak: AA