Kremlin: ABD-Ukrayna görüşmeleri hakkında bilgilendirildik

Güncelleme:
Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, ABD ile Ukrayna arasında Florida'da gerçekleştirilen temasların sonuçları hakkında Moskova'nın bilgilendirildiğini açıkladı, ancak müzakerelerin içeriğine dair detay verilmedi.

Uşakov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, söz konusu görüşmelerin geçen hafta ABD'de Florida'da Ukrayna heyeti ile yapıldığını hatırlatarak, "Bizi görüşmelerin sonuçları hakkında ayrıntılı şekilde bilgilendirdiler. Şu anda bulunduğumuz noktayı biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Uşakov, müzakerelerin içeriğine ilişkin ayrıntı paylaşmadı.

Kaynak: AA / Ali Cura
İran savaşın sona ermesi için somut garanti istiyor! İşte ABD'ye sunulan ilk şart

Savaş bitiyor mu? Gözlerin çevrildiği İran cephesinden açıklama var
Vatandaş isyan etti, Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi: Talimatları verdim

Vatandaş isyan etti, Erdoğan devreye girdi: Talimatları verdim
Bir zamanlar Süper Lig'de oynayan takımın artık düşeceği lig bile kalmadı

Türk futbolunda dram: Eski Süper Lig takımı tarih oldu
Gram altın için çılgın senaryo! Duyanlar 'Yok artık' diyor

Gram altın için çılgın senaryo! Duyanlar "Yok artık" diyor
Türk fenomenin acı sonu! Mezarını bile paylaştılar

Türk fenomenin acı sonu! Duyanlar "Ne derdi vardı?" diye soruyor
Vatandaş isyan etti, Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi: Talimatları verdim

Vatandaş isyan etti, Erdoğan devreye girdi: Talimatları verdim
Sınıfta çantasından çıkardığı eşya 30 öğrenciyi hastanelik etti

Sınıfta çantasından çıkardığı eşya 30 öğrenciyi hastanelik etti
Ailesiyle sinemaya gidip kumar oynadı

Ailesiyle sinemaya gitti, filmi bırakıp yaptığına bakın