Kremlin: ABD-Ukrayna görüşmeleri hakkında bilgilendirildik

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, ABD ile Ukrayna arasında Florida'da gerçekleştirilen temasların sonuçları hakkında Moskova'nın bilgilendirildiğini açıkladı.

Uşakov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, söz konusu görüşmelerin geçen hafta ABD'de Florida'da Ukrayna heyeti ile yapıldığını hatırlatarak, "Bizi görüşmelerin sonuçları hakkında ayrıntılı şekilde bilgilendirdiler. Şu anda bulunduğumuz noktayı biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Uşakov, müzakerelerin içeriğine ilişkin ayrıntı paylaşmadı.