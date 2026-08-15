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Yunanistan'da yangınların ardından sel felaketi: Mani'de evler su altında

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Yunanistan'ın Mora Yarımadası'nda şiddetli yağış ve rüzgar selleri tetikledi. Mani bölgesinde birçok ev ve dükkanı su bastı, araçlar denize sürüklendi. Rüzgar hızı saatte 112 kilometreye ulaşırken, yetkililer yüksek yangın riskine karşı uyardı.

Yangınlarla mücadele eden Yunanistan'ın Mora Yarımadası'nda şiddetli yağış sellere yol açtı.

Yunan basınında yer alan haberlere göre, Mora Yarımadası'ndaki Mani ilinde bugün şiddetli yağış ve rüzgar hakim oldu.

Şiddetli yağış sonucu seller oluşurken, birçok evi ve dükkanı su bastı.

Caddelerde araçlar sele kapılırken, Karavostasi köyünde otomobillerin denize sürüklendiği belirtildi.

Yarımadadaki Kokkala, Alipa, Karavostasi ve İtilo köyleri hasarın en çok görüldüğü yerler arasında yer aldı.

Rüzgarın hızı saatte 100 kilometreyi geçti

Yunanistan Meteoroloji Dairesi verilerine göre, Penteli Tepesi'nde rüzgarın hızı saatte 112 kilometreye ulaştı.

Rüzgarın hızı Eğriboz Adası'nın Karistos bölgesinde saatte 107, Tine Adası'nda ise saatte 104 kilometre olarak ölçüldü.

Ülke genelinde etkili olan şiddetli rüzgarlar nedeniyle Yunanistan Sivil Koruma Genel Sekreterliği vatandaşları ve yetkilileri yüksek yangın riskine karşı uyardı.

Bugün ülkede Lutraki iline bağlı Vamvakes Köyü ile Tine, Semadirek ve İskiri adalarında yangın çıkmıştı.

Kaynak: AA
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