Mor ve Ötesi, Özkan Uğur ve Erkin Koray'ı andı

Rock müziğin sevilen gruplarından mor ve ötesi, KüçükÇiftlik Park'ta verdiği konserde, hayatını kaybeden usta sanatçılar Özkan Uğur ve Erkin Koray'ı anarak büyük beğeni topladı.

Rock müziğin sevilen gruplarından mor ve ötesi, 17 Eylül'de KüçükÇiftlik Park'ta sahne aldı. 17 bin kişinin alanı doldurduğu dev konserde grup üyeleri, geçtiğimiz aylarda hayatını kaybeden usta sanatçılar Özkan Uğur ile Erkin Koray'ı sahnede andı.

mor ve ötesi, 2023 yılında İstanbul'da verdikleri ilk konserde, geçtiğimiz Temmuz ayında kansere yenik düşen sanatçı Özkan Uğur'un seslendirdiği "Bazen" şarkısıyla sahneye çıktı. Grup üyeleri konserin ilerleyen bölümlerinde ise geçtiğimiz Ağustos ayında hayatını kaybeden rock müziğin usta ismi Erkin Koray'ın 'Seni Her Gördüğümde' şarkısını 17 bin kişiyle birlikte söyledi. Ustalara özlemini dile getiren mor ve ötesi grubu, eski ve yeni şarkılardan oluşan repertuvarlarıyla büyük beğeni topladı.

mor ve ötesi, konserin son bölümünde sürpriz bir şekilde sahnede yerini alan Başak Doğan şefliğindeki Chromas Korosu ile "Ağrılar" şarkısını seslendirdi. Gecede sahnenin açılışını ise genç müzisyen Selin gerçekleştirdi.

KüçükÇiftlik Park'ta özel bir konseptle düzenlenen Yüzdeyüz Müzik Sunar: mor ve ötesi konseri, Yüzdeyüz Müzik katkıları, URU, Event34, Rakun ve Concerts East iş birliğiyle gerçekleşti.