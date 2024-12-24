Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı'ndan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İçin Kitap

(ANKARA) - Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı, "Sosyal Çalışmacılar ve Avukatlar için Feminist Yöntemle Hukuki Desteklere Dair Pratik Bilgiler" kitabını yayınladı. Vakıf, kitabın hem sosyal çalışmacılara hem de avukatlara yönelik olarak kadınların şiddet karşısındaki yasal haklarına dair temel bilgileri içerdiğini bildirdi.

Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı, kadına yönelik şiddetle mücadele alanında 1990 yılından bu yana elde edilen bilgi ve deneyimler doğrultusunda hazırlanan "Feminist Yöntemle Hukuki Desteklere Dair Pratik Bilgiler" kitabını yayınladı.

İki bölümden oluşan kitap, şiddetle mücadelede hukuki destek ve sosyal hizmet alanlarındaki profesyonellere yönelik önemli bilgiler sunuyor. İlk bölümde, şiddetle mücadelede hukuki destek verirken kadınlara nasıl yaklaşılacağına dair pratik bilgiler, ikinci bölüm ise şiddetle mücadelede kadınların sıkça ihtiyaç duyduğu teknik hukuki bilgiler yer alıyor.

Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı tarafından kitapla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bu kitap, kadına yönelik şiddetle mücadele ederken 1990 yılından bu yana biriktirdiğimiz bilgiler ve tespit ettiğimiz bir ihtiyaç doğrultusunda hazırlandı. Uzun yıllardır, erkek şiddetiyle kadınlarla dayanışma kurarak mücadele ederken, kadınların diğer kurum deneyimlerinden, feminist sosyal çalışmanın bilgi ve yöntemlerine hakim olmayan bir hukuki desteğin ne kadar zorlayıcı olduğunu dinledik. Aynı zamanda, hukukun kadınlar lehine nasıl kullanılabileceği bilgisine sahip olmayan bir sosyal çalışmanın da eksik kaldığını deneyimledik. Buradan hareketle, hem sosyal çalışmacılara hem de avukatlara yönelik olarak, feminist sosyal destek yöntemiyle kadınlara yaklaşımları ve kadınların şiddet karşısındaki yasal haklarına dair temel bilgileri bir araya getiren bu el kitabını hazırladık."