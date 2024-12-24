Üye Girişi
Haberler
Asgari Ücret Tespit Komisyonu 4. toplantısını bu akşam yapacak
Asgari ücret bu akşam belli mi olacak?
Bakan Yerlikaya: Balıkesir'deki mühimmat fabrikasındaki patlamada 11 kişi vefat etti
Bakan Yerlikaya olay yerinde! Patlamada ölü sayısı değişti
PKK'lı hainler Münbiç'te bomba yüklü araçla saldırdı: 2 ölü, 4 yaralı
PKK'lı teröristler Münbiç'te bomba yüklü araçla saldırdı
Suriye'de geçiş hükümeti Noel'i resmi tatil ilan etti
Suriye'de geçiş hükümeti Noel'i resmi tatil ilan etti

Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı'ndan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İçin Kitap

Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı'ndan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İçin Kitap
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı, kadınların şiddet karşısındaki yasal haklarına dair pratik bilgileri içeren 'Sosyal Çalışmacılar ve Avukatlar için Feminist Yöntemle Hukuki Desteklere Dair Pratik Bilgiler' kitabını yayınladı. Kitap, şiddetle mücadelede hukuki destek ve sosyal hizmet alanındaki profesyonellere önemli bilgiler sunuyor.

(ANKARA) - Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı, "Sosyal Çalışmacılar ve Avukatlar için Feminist Yöntemle Hukuki Desteklere Dair Pratik Bilgiler" kitabını yayınladı. Vakıf, kitabın hem sosyal çalışmacılara hem de avukatlara yönelik olarak kadınların şiddet karşısındaki yasal haklarına dair temel bilgileri içerdiğini bildirdi.

Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı, kadına yönelik şiddetle mücadele alanında 1990 yılından bu yana elde edilen bilgi ve deneyimler doğrultusunda hazırlanan "Feminist Yöntemle Hukuki Desteklere Dair Pratik Bilgiler" kitabını yayınladı.

İki bölümden oluşan kitap, şiddetle mücadelede hukuki destek ve sosyal hizmet alanlarındaki profesyonellere yönelik önemli bilgiler sunuyor. İlk bölümde, şiddetle mücadelede hukuki destek verirken kadınlara nasıl yaklaşılacağına dair pratik bilgiler, ikinci bölüm ise şiddetle mücadelede kadınların sıkça ihtiyaç duyduğu teknik hukuki bilgiler yer alıyor.

Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı tarafından kitapla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bu kitap, kadına yönelik şiddetle mücadele ederken 1990 yılından bu yana biriktirdiğimiz bilgiler ve tespit ettiğimiz bir ihtiyaç doğrultusunda hazırlandı. Uzun yıllardır, erkek şiddetiyle kadınlarla dayanışma kurarak mücadele ederken, kadınların diğer kurum deneyimlerinden, feminist sosyal çalışmanın bilgi ve yöntemlerine hakim olmayan bir hukuki desteğin ne kadar zorlayıcı olduğunu dinledik. Aynı zamanda, hukukun kadınlar lehine nasıl kullanılabileceği bilgisine sahip olmayan bir sosyal çalışmanın da eksik kaldığını deneyimledik. Buradan hareketle, hem sosyal çalışmacılara hem de avukatlara yönelik olarak, feminist sosyal destek yöntemiyle kadınlara yaklaşımları ve kadınların şiddet karşısındaki yasal haklarına dair temel bilgileri bir araya getiren bu el kitabını hazırladık."

Kaynak: ANKA / Güncel
img

Tek bir rakibi var! Dünyanın en iyileri arasına girdi
img

TIR sürücüsünün vücudundan çıkanlar şaşkına çevirdi
img

Bakan Yerlikaya olay yerinde! Patlamada ölü sayısı değişti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gelecek-Saadet grubundan yeni formül: DEVA Partisi sürece dahil olabilir
Gelecek-Saadet grubu ayakta kalmaya çalışıyor!
Prof. Dr. Semih Öz: Az vergi veriyoruz
Prof. Dr. Semih Öz: Az vergi veriyoruz
'Yakışıklı Güvenlik'i makamında ağırlayan rektöre tepki yağıyor
'Yakışıklı Güvenlik'in o makamda ne işi var? Görüntüye tepki yağıyor
Bankadan para çekimlerinde belge ibraz zorunluluğu geliyor
Bankadan para çekimlerinde belge zorunluluğu geliyor
İki boksör trafikte kavgaya tutuştu, ortaya garip görüntüler çıktı
İki boksör trafikte kavgaya tutuştu, görüntüyü izlemeniz lazım
Serdar Ortaç, mahkemede aylık gelirini açıkladı
"Öldüm, bittim" diyordu, mahkemede aylık gelirini açıkladı

Son Dakika Haberleri

Asgari ücret bugün açıklanacak mı? SON DAKİKA! Velid Canbolat kimdir? Dini ne, kaç yaşında, aslen nereli? Yarın okullar tatil mi? 25 Aralık Çarşamba okul yok mu (VALİLİK KAR TATİLİ AÇIKLAMASI)? Emeklilere yılbaşı ikramiyesi ne zaman verilecek? MasterChef'te Finale Yaklaşılıyor: Puan Durumu ve Ceket Kazananlar MasterChef 3. CEKETİ ceketi kim giydi? MasterChef üçüncü önlüğü kim giydi 24 Aralık Salı? Sen Ağlama İstanbul 3. bölüm tek parça HD izleme linki! 25 Aralık Çarşamba yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, kar yağışı var mı? Sen Ağlama İstanbul 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sen Ağlama İstanbul 3. bölüm CANLI HD izle Star TV! 25 Aralık Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota ZAM veya indirim var mı, gelecek mi?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.