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Molla Arap Hazretleri 495. Yılında Anıldı

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Mohaç Zaferi'nin kahramanları arasında yer alan alim ve vaiz Muhyiddin Mehmed Molla Arap Hazretleri, vefatının 495. yılında Bursa'da düzenlenen törenle anıldı.

Mohaç Zaferi'nin kahramanları arasında yer alan alim ve vaiz Muhyiddin Mehmed Molla Arap Hazretleri, vefatının 495. yılında Bursa'da düzenlenen törenle anıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü ile Bursa Valiliği koordinasyonunda, Bursa İl Müftülüğü ve Yıldırım Belediyesi işbirliğiyle gerçekleştirilen program, Molla Arap'ın kendi adını taşıyan mahalledeki camisi ve kabri başında yapıldı.

Programa Yıldırım Kaymakamı Metin Esen, Bursa İl Emniyet Müdürü Kadir Gökce, Yıldırım Belediyesi Başkan Vekili Selim Yolgeçen, AK Parti Bursa İl Başkan Yardımcısı Şaban Sönmez, eski Bursa milletvekilleri Faruk Anbarcıoğlu ve Necati Özensoy, Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Basri Öcalan, Hayat Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ahmet Özkul, İnsan Vakfı Bursa Şubesi Başkanı Ali Yılmaz, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende konuşan Bursa Vakıflar Bölge Müdürü Dr. Haluk Yıldız, Molla Arap Hazretleri'nin hayatı, ilmi kişiliği, vakıf hizmetleri ve Osmanlı tarihindeki önemine ilişkin bilgiler verdi.

Selami Dergahı Camii İmam Hatibi Mevlüt Burak'ın Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildiği programda, duayı Yıldırım İlçe Müftülüğü Vaizi Mehmet Arif Ata yaptı.

Anma etkinliği, katılanlara yapılan ikramların ardından sona erdi.

Kaynak: AA
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