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Moldova'nın Eski İstihbaratçısı Rusya'dan Sınır Dışı Edildi

Moldova'nın Eski İstihbaratçısı Rusya'dan Sınır Dışı Edildi
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Rusya Federal Güvenlik Servisi, eski Moldova istihbarat çalışanı Dmitriy Rusnak'ın gizli bilgiler topladığı gerekçesiyle ülkeden sınır dışı edildiğini açıkladı. Rusnak'ın, Rusya'ya 2024'te geldiği ve Ukrayna ile irtibatlı olduğu belirtildi.

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), eski Moldova istihbarat çalışanının gizli bilgiler topladığı gerekçesiyle ülkeden sınır dışı edildiğini bildirdi.

FSB'den yapılan açıklamada, Moldova Bilgi ve Güvenlik Servisinin (SIS) eski çalışanı Dmitriy Rusnak'ın Rusya'ya 2024'te geldiği belirtildi.

Rusnak'ın, Rus yönetiminin Moldova ile ilgili planları hakkında gizli bilgiler topladığı kaydedilen açıklamada, "Rusnak, 2020'den beri Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Ana Müdürlüğü Başkanı Kirill Budanov ile irtibat halinde. Moldova vatandaşı Rusnak, ülkeden sınır dışı edildi. Rusnak'ın ülkeye girişine 60 yıl yasak getirildi." ifadeleri yer aldı.

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu - Güncel
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