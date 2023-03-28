Moldova Cumhurbaşkanı Sandu, AB Konseyi Başkanı Michel ile Kişinev'de görüştü

Moldova Cumhurbaşkanı Maya Sandu, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile başkent Kişinev'de bir araya geldi.

Moldova Cumhurbaşkanı Maya Sandu, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile başkent Kişinev'de bir araya geldi.

Michel ile Sandu, başkent Kişinev'deki görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Sandu, Moldova'nın "zor" bir dönemden geçtiğini ancak buna rağmen özgürlük ve demokrasi ilkelerine bağlı kaldığını söyledi.

Ülkesinin AB'ye üye olma yönünde yol izlediğini dile getiren Sandu, "Avrupa'ya entegrasyon, Moldova'nın özgür ve müreffeh bir devlet olarak hayatta kalmasını sağlayacak tek yol. Moldova, AB'ye aday bir ülke ve bu konuda müzakerelerin bir an önce başlatılması için uğraşıyoruz. Bu hedef doğrultusunda Avrupa Komisyonu'nun tavsiyelerini uyguluyor ve Avrupa yasalarını ülkemize hızla entegre ediyoruz." dedi.

Moldova'da barış ile güvenliğin sağlanması yönünde adımlar attıklarını kaydeden Sandu, AB'ye desteklerinden ötürü minnettar olduklarını dile getirdi.

Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesinin 1 Haziran'da ülkesinde düzenleneceği bilgisini paylaşan Sandu, bunun hem ülkesi hem de Avrupa için önemli olduğunu vurguladı.

"Moldova için geçen yıl 1 milyar avro ayırdık"

AB Konseyi Başkanı Michel ise Moldova halkıyla dayanışma içinde olduklarını belirterek, "Moldova için geçen yıl 1 milyar avro ayırdık." dedi.

???????Michel, Moldova'nın AB yolunda ciddi çaba sarf ettiğini belirterek, "Başta hukuk sisteminin reform edilmesi, yolsuzlukla mücadele edilmesi ve devlet kurumlarının siyasetten arındırılması yönünde 9 adımın uygulanmasına devam edilmesi önemlidir." diye konuştu.