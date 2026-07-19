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Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu şüphelisi İstanbul'da yakalandı

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Moğolistan'ın 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan kırmızı bültenle aradığı D.T. (58), İstanbul Kağıthane'de 16 Temmuz'da düzenlenen operasyonla yakalanarak Geri Gönderme Merkezine gönderildi.

Moğolistan tarafından "uyuşturucu madde ticareti" suçundan kırmızı bültenle aranan şüpheli İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakalanıp Geri Gönderme Merkezine gönderildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uluslararası seviyede aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda, Moğolistan adli makamlarınca ülkeye iadesi talebiyle kırmızı bültenle aranan D.T'nin (58) Kağıthane'de bulunduğu tespit edildi.

Ekiplerce 16 Temmuz'da düzenlenen operasyonda yakalanan şüpheli D.T. gözaltına alındı.

Şüphelinin yapılan sorgulamalarında çeşitli kodlarla tahdit kayıtlarının bulunduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, hakkında yürütülen adli ve idari süreç kapsamında Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Kaynak: AA / Mustafa Mert Karaca
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