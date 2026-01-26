Albüm: Moğolistan'da Düzenlenen Deve Festivalinde Deve Çobanları Kıyasıya Yarıştı
Dundgobi eyaletinde düzenlenen deve festivali, yüzlerce deve çobanının katılımıyla ilginç görüntülere sahne oldu. Festivalde deve yarışı, deve polosu, deve geçit töreni ve deve ürünleri sergisi yapıldı.
DUNDGOBİ, 26 Ocak (Xinhua) -- Moğolistan'ın Dundgobi eyaletinin Mandalgobi kentinde düzenlenen deve festivali ilginç görüntülere sahne oldu. Pazar ve pazartesi günleri düzenlenen festivale yüzlerce deve çobanı katıldı.
Turizmi ve deve kültürünü tanıtmayı amaçlayan festivalde deve yarışı, deve polosu, deve geçit töreni ve deve ürünleri sergisi yer aldı.
