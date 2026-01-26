Moğolistan'ın Neredeyse Yüzde 90'ı Karla Kaplandı

ULAN BATUR, 26 Ocak (Xinhua) -- Moğolistan'da ülke topraklarının yaklaşık yüzde 90'ı 45 santimetreye varan kalınlıkta kar örtüsüyle kaplandı.

Ulusal Meteoroloji ve Çevre İzleme Ajansı pazar günü yaptığı açıklamada 21 vilayetin en az 9'unda "dzud" denilen aşırı kış koşullarının yaşandığını bildirdi.

Ajans 16 vilayette de dzud benzeri koşulların yaşandığını da belirtti.

Moğolcada "dzud" sözcüğü, zeminin donması ya da karla kaplanması sonucu çok sayıda besi hayvanının öldüğü aşırı soğuk kışı anlatmakta kullanılıyor.

Moğolistan'da uzun ve dondurucu kışlar ve kısa yazların hakim olduğu sert karasal iklim görülüyor.