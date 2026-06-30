Haberler

Modifiyeli araç tutkunları Çerkeş'te buluştu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tuzcar Derneği'nin düzenlediği etkinlikte, Türkiye'nin dört bir yanından getirilen özel yapım araçlar sergilendi. Çerkeş Belediye Başkanı Hasan Sopacı da drift gösterisine katılarak gençlere eşlik etti.

Modifiyeli araç tutkunları Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde bir araya geldi.

Tuzcar Derneği tarafından düzenlenen etkinlikte katılımcılar, Türkiye'nin farklı illerinden getirilen özel yapım araçları yakından inceleme fırsatı buldu.

Otomobil gösterilerinin de yapıldığı etkinlikte Çerkeş Belediye Başkanı Hasan Sopacı da drift gösterisi yapan araca binerek gençlere eşlik etti.

Dernek başkanı Mert Kartav, organizasyona gösterilen ilgiden duyduğu katılımcılara teşekkür etti.

Kaynak: AA / Yasin Ustacı
9 ilde yasa dışı bahis operasyonu! 32 şirkete el konuldu, 37 şüpheli yakalandı

Erdoğan talimatı vermişti! 32 şirkete el konuldu, onlarca gözaltı var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Camide 2 kişiyi bıçakla öldüren saldırganın asıl hedefi imammış

Camiyi kana bulayan saldırı! Katilin asıl hedefi bakın kimmiş
870 bin TL’lik hesap olay oldu, işletme sessizliğini bozdu

870 bin TL’lik hesap olay oldu, işletme sessizliğini bozdu
Cezaevinden çıkan eski hakem Elif Karaarslan'ın ilk paylaşımı gündem oldu

Eski hakem cezaevinden tahliye edildi! İlk paylaşımı gündem oldu
Temmuz ayına 1 gün kala hala 4 metre kar var

Temmuz ayına 1 gün kala hala 4 metre kar var
Eskişehir'de maske takıp 5 kişiyi bıçaklamıştı! Cezaevinde intihar etti

Türkiye'yi ayağa kaldıran saldırgan cezaevinde intihar etti
Hayat kadınının parasını ödemeyince kabusu yaşadı

Evine hayat kadını çağırdı! Beklemediği bir sonla karşılaştı
Altında ölümcül kırılma! 2008’den beri en sert aylık düşüş

Altında 18 yıl sonra bir ilk! Kimse bunu beklemiyordu