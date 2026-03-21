Haberler

Hindistan Başbakanı Modi, Pezeşkiyan ile görüşmesinde deniz güvenliğine vurgu yaptı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile yaptığı telefon görüşmesinde deniz ulaşım güvenliğinin korunması gerektiğini vurguladı. Saldırıları kınayan Modi, bu tür eylemlerin bölgesel istikrarı tehdit ettiğini belirtti.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile yaptığı telefon görüşmesinde, deniz ulaşımının güvenliğinin korunmasının önemini vurguladı.

Modi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Pezeşkiyan ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin açıklamada bulundu.

Bölgedeki kritik altyapılara yönelik saldırıları kınayan Modi, bu tür eylemlerin bölgesel istikrarı tehdit ettiğini ve küresel tedarik zincirlerini aksattığını ifade etti.

Modi, deniz yollarında seyrüsefer serbestisinin korunması, ticaret yollarının açık olmasının ve güvenliğinin sağlanmasının önemini vurguladı.

İran'daki Hindistan vatandaşlarının güvenliği konusunda Tahran yönetiminin desteğini takdir ettiğini belirten Modi, bu işbirliğinin sürmesini temenni etti.

ABD-İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına karşılık İran'ın misilleme saldırıları devam ederken Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'nı ABD-İsrail ve müttefikleriyle bağlantılı gemilerin geçişine kapatmıştı.

Kaynak: AA / Zeynep Katre Oran
İsrail: İran'a yönelik saldırılar bu hafta önemli ölçüde artacak

Savaşta yeni faza geçiliyor! İsrail'den dünyayı tedirgin eden mesaj
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

YRP'li başkanın kardeşi aracında ölü bulundu

Akşam park ettiği araçta sabah ölü bulunan şahsın kimliği şoke etti
Kırmızı bikinisiyle trafiğe çıktı, 5 kazaya neden oldu

Trafiğe böyle çıktı, hastaneler yaralılarla doldu
Osimhen'i çileden çıkaran evlilik muhabbeti: 5 kadınla evlen

Osimhen'i çileden çıkaran muhabbet: 5 kadınla...
Pezeşkiyan'dan savaşın 22. gününde dikkat çeken nükleer silah mesajı

Savaş sürerken Pezeşkiyan'dan çarpıcı nükleer silah mesajı
YRP'li başkanın kardeşi aracında ölü bulundu

Akşam park ettiği araçta sabah ölü bulunan şahsın kimliği şoke etti
İnsan insana bunu yapar mı? Görüntüye tepki yağıyor

İnsan insana bunu yapar mı? Görüntüye tepki yağıyor
Guardiola: Dünya çökecek, kimse parmağını kıpırdatmıyor

"Dünya çökecek, kimse parmağını kıpırdatmıyor" diyerek isyan etti