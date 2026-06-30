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Elektronik müziğin öne çıkan isimlerinden Moby, İstanbul'da konser verdi

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Elektronik müziğin ünlü ismi Moby, Zorlu PSM'de düzenlenen PSM Loves Summer etkinliğinde yaklaşık 15 yıl aradan sonra İstanbullu müzikseverlerle buluştu. Kapalı gişe gerçekleşen konserde sanatçı, sevilen eserlerini seslendirdi.

Elektronik müziğin öne çıkan isimlerinden Moby, Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde (PSM) verdiği konserle müzikseverlerle buluştu.

Zorlu PSM'nin yaz etkinlikleri serisi kapsamında düzenlenen PSM Loves Summer organizasyonunda sahne alan sanatçı, yaklaşık 15 yıl aradan sonra İstanbul'da dinleyicilerinin karşısına çıktı.

Sanatçı, "Porcelain", Natural Blues ve Extreme Ways gibi eserlerini seslendirdiği konserde farklı kuşaklardan dinleyicileri bir araya getirdi.

Kapalı gişe gerçekleştirilen etkinlikte binlerce kişi Zorlu PSM Turkcell Sahnesi'nde sanatçının performansını takip etti.

Bu yıl beşinci yaşını kutlayan PSM Loves Summer etkinlikleri, temmuz ayında farklı konserlerle devam edecek.

Kaynak: AA / Aişe Hümeyra Akgün
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