Kosova'da TRT ile Yunus Emre Enstitüsü işbirliğinde düzenlenen Mobil Gazetecilik Atölyesi başladı

TRT ile Priştine Yunus Emre Enstitüsü (YEE) işbirliğinde gerçekleştirilen Mobil Gazetecilik Atölyesi, Kosova'nın başkenti Priştine'de başladı.

UBT Koleji'nde düzenlenen "Gençler için Gazetecilik Projesi" kapsamındaki Mobil Gazetecilik Atölyesi'nde katılımcılar, gazetecilik, hikaye anlatıcılığı, montaj ve saha yapımcılığı konularında dersler alacak.

YEE Kosova Koordinatörü Ramazan Yılmaz, eğitimin başlaması vesilesiyle yaptığı açıklamada, çok yararlı olarak nitelendirdiği eğitim programının öğrencilere çeşitli faydalar sağlayacağını ifade etti.

UBT Medya ve İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ferid Selimi ise TRT'nin dünya çapında güçlü bir kurum olduğunu belirtti ve işbirliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Dekan Selimi, gazeteciliğin geleceğini oluşturacak öğrencilerin, söz konusu eğitim programı vasıtasıyla önemli bilgiler edineceğini vurguladı.

Gençlerin medya okuryazarlığı, mobil gazetecilik ve dijital habercilik alanlarında gelişimini hedefleyen eğitimler, TRT bünyesinde görevli, bölge ülkelerini tanıyan gazeteciler tarafından veriliyor.

29 Ocak'a kadar sürecek eğitimin sonunda katılımcılara sertifika verilecek.