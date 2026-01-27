Haberler

Kosova'da TRT ile Yunus Emre Enstitüsü işbirliğinde düzenlenen Mobil Gazetecilik Atölyesi başladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TRT ve Yunus Emre Enstitüsü işbirliğiyle düzenlenen Mobil Gazetecilik Atölyesi, Kosova'nın Priştine kentinde başladı. Katılımcılar, gazetecilik ve dijital habercilik konularında eğitim alacak.

TRT ile Priştine Yunus Emre Enstitüsü (YEE) işbirliğinde gerçekleştirilen Mobil Gazetecilik Atölyesi, Kosova'nın başkenti Priştine'de başladı.

UBT Koleji'nde düzenlenen "Gençler için Gazetecilik Projesi" kapsamındaki Mobil Gazetecilik Atölyesi'nde katılımcılar, gazetecilik, hikaye anlatıcılığı, montaj ve saha yapımcılığı konularında dersler alacak.

YEE Kosova Koordinatörü Ramazan Yılmaz, eğitimin başlaması vesilesiyle yaptığı açıklamada, çok yararlı olarak nitelendirdiği eğitim programının öğrencilere çeşitli faydalar sağlayacağını ifade etti.

UBT Medya ve İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ferid Selimi ise TRT'nin dünya çapında güçlü bir kurum olduğunu belirtti ve işbirliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Dekan Selimi, gazeteciliğin geleceğini oluşturacak öğrencilerin, söz konusu eğitim programı vasıtasıyla önemli bilgiler edineceğini vurguladı.

Gençlerin medya okuryazarlığı, mobil gazetecilik ve dijital habercilik alanlarında gelişimini hedefleyen eğitimler, TRT bünyesinde görevli, bölge ülkelerini tanıyan gazeteciler tarafından veriliyor.

29 Ocak'a kadar sürecek eğitimin sonunda katılımcılara sertifika verilecek.

Kaynak: AA / Eren Beksaç - Güncel
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasına damga vuran isim! 'Gelirim yok' dedi

CHP'li başkanların yargılandığı davaya damga vuran isim: Gelirim yok
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çağrı: Kürt kardeşlerim oyunlara gelmeyin

Cumhurbaşkanı Erdoğan isim vermeden DEM Parti'ye sert çıktı
'Eşcinsel değilim' diyen Nefise Karatay'ın son hali gündem oldu

"Eşcinsel değilim" diyen Nefise'nin son hali gündem oldu
Vatandaşın başına gelene bak: Yeni 15 TL'miz herkese hayırlı olsun

Vatandaşın başına gelene bak: Yeni 15 TL'miz herkese hayırlı olsun
Fenerbahçe transferde gaza bastı! Yıldız golcü imzayı atabilir

Fenerbahçe transferde gaza bastı! Yıldız golcü imzayı atabilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çağrı: Kürt kardeşlerim oyunlara gelmeyin

Cumhurbaşkanı Erdoğan isim vermeden DEM Parti'ye sert çıktı
Zırhlı araç kaza yaptı, kilolarca altın buhar oldu

Film gibi olay! Zırhlı araç kaza yaptı, kilolarca altın buhar oldu
Özbek kadının vahşice katledildiği olayda yeni görüntüler! Taksiye böyle binmişler

Taksici bilse aracına almazdı! Vahşette yeni görüntüler