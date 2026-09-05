Karslı Arıcıdan Mobil Bal Üretim Tesisi

KARS'ta yaklaşık 30 yıldır profesyonel arıcılık yapan Yücel Üzeyir (50), mobil bal üretim tesisine dönüştürdüğü TIR'daki 340 kovanda hasada başladı.

Kars'ta ata mesleği arıcılığın yanı sıra heykel çalışmalarıyla da tanınan Yücel Üzeyir, bal üretimini daha verimli hale getirmek amacıyla arı dolu kovanları araçlarla ayrı ayrı taşımak yerine bir TIR dorsesine monte etti. Sekiz katlı olarak tasarlanan dorseye 340 kovan yerleştirildi. Tasarım ve kurulumu Yücel Üzeyir'e ait tesisin enerji ihtiyacı ise dorsenin üzerine yerleştirilen 10 kilovatlık güneş panelleriyle karşılandı. Bu mobil sistem sayesinde arı dolu kovanlar, Kars'ın yüksek rakımlı, zengin floraya sahip yaylalarına rahatlıkla taşınabildi.

BALI ÜRETİLDİĞİ YERDE HASAT EDİYOR

Susuz ilçesine bağlı Doyumlu köyünün Çamık Dağları'nda bulunan mobil bal üretim tesisinde bal hasadına başlandı. 8 kat halindeki kovanları tek tek indirerek balları toplayan Yücel Üzeyir, yaklaşık 150 yıllık tarihi terakota arı körüğünü de hasatta kullandı. Çamık Dağları'ndaki florayla üretilen balı TIR'da hasat ettiklerini belirten Yücel Üzeyir, "340 kovan kapasiteli mobil arı üretim üssümüzle, kovanlarımızla birlikte hareket ediyor, balın peşinden gidiyoruz. Artık balın hasat dönemi başladı. TIR dorsesindeki kovanlarda ürettiğimiz balı yaklaşık 150 yıllık terakota arı körüğüyle hasat ediyorum. İçinde ateş yakarak duman elde ediyorum. Geçmişten gelen bu geleneksel yöntemle arılarımızı sakinleştirerek hasadımızı gerçekleştiriyoruz. Yani bugün burada bir tarafta modern teknoloji, diğer tarafta 150 yıllık arıcılık mirası var. Geçmişle geleceği aynı hasatta buluşturuyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı