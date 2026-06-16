İstanbul'da terör örgütü MLKP'ye finansman sağlandığı iddiasıyla 1 şüpheli yakalandı

Terör örgütü MLKP'nin finansmanı için paravan olarak kullanıldığı iddia edilen dergiye yönelik soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosunca, Varyos Gazetecilik firması bünyesindeki Marksist Teori Dergisi'nin terör örgütü MLKP'nin finansmanı için paravan olarak kullanıldığının belirlenmesi üzerine soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında MASAK verileri ve HTS kayıtlarından, dergi abonelik ücreti ve dergi çalışanlarına bireysel ödeme adıyla gönderilen ücretlerin örgüt üyelerine aktarıldığı anlaşıldı.

Çalışmalar sonucu 4 şüpheli hakkında verilen gözaltı kararı üzerine operasyon düzenlendi.

Operasyonda, örgütün hücre evinde kaldığı ve aktif çalışma kaydı bulunmadığı belirlenen bir şüpheli gözaltına alınırken, evde farklı bölümlere saklanan örgüt fonuna, daha önce soruşturmalara konu edilen 8 farklı dergi ile dijital materyallere el konuldu.

Soruşturmada 1 şüphelinin cezaevinde olduğu anlaşılırken, yurt dışında olduğu belirlenen 2 şüpheli hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı.