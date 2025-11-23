Haberler

MKE, Yerli 'Tolga' Hava Savunma Sistemini 14 Ülkeye Tanıttı

Güncelleme:
Makine ve Kimya Endüstrisi, geliştirdiği 'MKE Tolga Yakın Hava Savunma Sistemi'ni 14 ülkeye tanıtarak başarılı test atışları gerçekleştirdi. Sistemin, dronları etkisiz hale getirmedeki başarı oranı yüzde 100 olarak kaydedildi.

MAKİNE ve Kimya Endüstrisi ( Mke ), harp sahasında artan mini/mikro İHA ve taktik dron tehditlerine, akıllı mühimmat ve seyir füzelerine karşı yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği ' Mke Tolga Yakın Hava Savunma Sistemi'ni, atışlı test gösterimi ile 14 ülkeye tanıttı.

Milli Savunma Bakanlığı Karapınar Atış, Test ve Değerlendirme Merkezi'nde gerçekleşen faaliyete; ABD, Fransa ve Polonya'nın yanı sıra Avrupa, Asya-Pasifik, Orta Asya ve Afrika ülkelerinden askeri ve diplomatik misyon temsilcilerinin arasında yer aldığı 30 kişilik heyet katılım sağladı. MKE Genel Müdürü İlhami Keleş'in ev sahipliğinde gerçekleşen etkinlikte, yabancı ülke temsilcilerine 'Tolga'nın teknik özelliklerine ilişkin yapılan sunumun ardından test atışlarına geçildi.

MKE TOLGA, HEDEFLERİ BAŞARIYLA VURDU

Kara birliklerinin korunması, kritik tesis muhafazası, hareketli konvoy koruma görevleri, üs/yerleşke savunması ve deniz platformu korumasına yönelik etkin-basit-ucuz yaklaşımıyla geliştirilen MKE Tolga, ikinci test atış faaliyetinde 8 farklı senaryoda, saldırı gerçekleştiren düşman dronlarını bir kez daha yüzde 100 başarıyla imha etti. 'Soft-kill' senaryosuna göre, yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta bulunan düşman dronu, mobil radar istasyonu ile tespit edildikten sonra 'jammer' vasıtasıyla sistemi karıştırılarak etkisiz hale getirildi. 'Hard-kill' senaryolarında da sistemde yer alan iki sabit 12.7 milimetre, araç üzeri monte döner namlulu 12.7 milimetre ve 20 milimetre silah sistemleri ile belirlenen dron ve sabit kanatlı insansız hava araçları, yine MKE tarafından geliştirilen anti-dron mühimmatı ile tam isabetle vuruldu. Atış faaliyetinin başarıyla tamamlamasının ardından, yabancı ülke heyetleri, MKE Tolga'nın sistem bileşenlerini yakından inceledi.

