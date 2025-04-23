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MKE İmalat-ı Harbiye Müzesi'nde 23 Nisan Etkinliği Düzenlendi

MKE İmalat-ı Harbiye Müzesi'nde 23 Nisan Etkinliği Düzenlendi
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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla MKE AŞ İmalat-ı Harbiye Müzesi'nde düzenlenen etkinlikte çocuklar eğlenceli aktivitelerle dolu bir gün geçirdi. Animatörler eşliğinde dans eden çocuklara çeşitli hediyeler verildi.

Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) AŞ İmalat-ı Harbiye Müzesi'nde 23 Nisan etkinliği düzenlendi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çok sayıda çocuk ve aile müzeye geldi.

Burada çocuklar animatörler eşliğinde dans ederek, çeşitli etkinliklere katıldı. Çocuklara bayrak, balon, boyama kitabı ve boyama kalemi gibi hediyeler verildi.

Müzeyi gezerek etkinliklere katılan Rüzgar Eymen Yayla, çocuklara armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle mutlu olduğunu ifade etti.

Ailesiyle burada güzel vakit geçirdiğini belirten Yayla, "Etkinliklerde şarkılara katıldım. Şarkılar söyledim. Okul da tatil. Daha önce gelmemiştim. Çok beğendim. Tekrar geleceğim." dedi.

Azerbaycan'dan gelen 5 yaşındaki Vidadi Camalov ise çok mutlu olduğunu ve animasyon ekibiyle fotoğraf çektirdiğini söyledi.

Kaynak: AA / Yusuf Soykan Bal - Güncel
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