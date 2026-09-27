MKE Gazi Fişek Fabrikası'nda bakımda iş kazası yaşandı, bir işçi hayatını kaybetti.

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(ANKARA) - Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE), Gazi Fişek Fabrikası'ndaki su ısıtma merkezinde yürütülen rutin bakım ve onarım çalışmaları sırasında meydana gelen iş kazasında, işçi Ferhat Öz'ün hayatını kaybettiğini bildirdi.

MKE tarafından, Gazi Fişek Fabrikası'nda yaşanan olaya ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, "MKE Gazi Fişek Fabrikamızda bulunan, su ısıtma merkezinde yürütülen rutin bakım ve onarım çalışmaları sırasında yaşanan iş kazasında bakım onarım işçisi Ferhat Öz vefat etmiştir. Merhuma Allah'tan rahmet, MKE ailemize ve yakınlarına sabr-ı cemil niyaz ediyoruz" denildi.

Kaynak: ANKA