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MKE'den kuruluşunun 573'üncü yılına ilişkin paylaşım

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Milli Savunma Bakanlığına bağlı Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE), 573. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla sosyal medyadan bir paylaşım yaptı. Paylaşımda, MKE'nin 573 yıldır Türk milletinin milli gücü olarak görev yaptığı vurgulandı.

Milli Savunma Bakanlığına (MSB) bağlı Makine ve Kimya Endüstrisi ( Mke ), 573'üncü kuruluş yıl dönümüne ilişkin paylaşımda bulundu.

Mke'nin NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "Mke 573 yaşında. Tophaneliler, İmalat-ı Harbiyeliler, MKE'liler. 573 yıldır tezgahın başına farklı noktalarda geçseler de ilk günkü görevleri değişmeden devam ediyor. Türk milletinin milli gücü MKE'nin 573. yaşı kutlu olsun." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, MKE'nin kuruluşuna ilişkin hazırlanan video klip de yer aldı.

Kaynak: AA / Utku Şimşek
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