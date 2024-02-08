MİT, terör örgütü PKK/HPG'nin sözde konsey üyesini etkisiz hale getirdi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride yer alan, terör örgütü PKK/HPG'nin sözde konsey üyesi Yunus Demir'i, Irak'ın Gara bölgesinde gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirdi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre MİT, Pençe-Kilit operasyonlarına karşı koymak için terör örgütünün sözde üst yönetimince özel görevlendirilen, aranan teröristler listesinde kırmızı kategoride yer alan ve İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan terör örgütü PKK/HPG'nin sözde konsey üyesi "Şivan Gever" kod adlı terörist Yunus Demir'i hedef listesine aldı.

Pençe-Kilit bölgesindeki Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) birliklerine saldırı yapacak terörist grubu eğittiği belirlenen terörist Demir'in, Irak'ta Türk güvenlik güçlerine karşı gerçekleştirilen eylemlerin planlanması ve yönetilmesinden bizzat sorumlu olduğu tespit edildi.

MİT, sahaya sürdüğü özel eğitimli ajanlarının uzun süren çalışmaları sonucu terörist Demir'in, Irak'ın Gara bölgesinde olduğunu belirledi.

Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki Türk askerine yönelik eylem yapacak teröristlerin son hazırlıklarını kontrol ettiği tespit edilen terörist Demir ve beraberindeki teröristler, MİT'in nokta operasyonuyla etkisiz hale getirildi.