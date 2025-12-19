Haberler

ABD'de MIT profesörünün öldürülmesi ve Brown Üniversitesi saldırısının şüphelisi ölü bulundu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD'de gerçekleşen silahlı saldırılarda MIT profesörü Nuno Loureiro hayatını kaybederken, Brown Üniversitesi'nde 2 kişi öldü, 9 kişi yaralandı. Saldırıların şüphelisi Claudio Neves Valente, New Hampshire'da ölü bulundu.

ABD'de evinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Massachusetts Institute of Technology (MIT) profesörü Nuno Loureiro ile Brown Üniversitesi'nde 2 kişinin hayatını kaybettiği 9 kişinin yaralandığı silahlı saldırının şüphelisinin ölü bulunduğu bildirildi.
Polis yetkilileri tarafından, 13 Aralık'ta Brown Üniversitesinde gerçekleştirilen silahlı saldırıya ilişkin basın toplantısı düzenlendi.
Yetkililer, üniversitedeki saldırının şüphelisi 48 yaşındaki Portekiz vatandaşı Claudio Neves Valente'nin, New Hampshire'da kiraladığı bir depoda ölü bulunduğunu belirtti.
Valente'nin kendini öldürdüğü bilgisini paylaşan yetkililer, şüphelinin Brown Üniversitesinde 2000-2001 arasında fizik alanında lisansüstü eğitim gördüğünü aktardı.
Yetkililer Valente'nin ayrıca, 15 Aralık'ta yaşamını yitiren MIT profesörü Nuno Loureiro'nun uğradığı silahlı saldırının da şüphelisi olduğunu, Valente ve Loureiro'nun Portekiz'deki bir üniversitede 1995'te aynı akademik programda yer aldığını kaydetti.
FBI, daha önce yaptığı açıklamada, iki olay arasında bilinen bir bağlantı bulunmadığını ifade etmişti.
Kampüste silahlı saldırı
ABD'deki Brown Üniversitesinde silahlı bir saldırgan nedeniyle 13 Aralık'ta yerel saatle akşam saatlerinde kampüste "aktif silahlı saldırgan" alarmı verilmişti.
Providence Belediye Başkanı Brett Smiley, saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 9 kişinin yaralandığını açıklamıştı.
Yetkililer, silahlı saldırıyla ilgili şüphelinin arandığını bildirmişti.
Massachusetts Institute of Technology (MIT) profesörü Nuno Loureiro ise 15 Aralık gecesi Massachusetts'in Brookline kasabasındaki evinde silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA / Ayşe İrem Çakır - Güncel
26 şirkete 'kara para' operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

26 şirkete dev operasyon! Çok sayıda gözaltı var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Almanya'dan eli boş dönen Samsunspor ilk 8 şansını kaçırdı

Samsunspor'a çok yazık oldu! İşte temsilcimizin muhtemel rakipleri
Sabah yürüyüşüne çıkan yaşlı kadın 31 öğrencinin hayatını kurtardı

Sabah yürüyüşüne çıkan yaşlı kadın 31 öğrencinin hayatını kurtardı
ABD'de uçak faciası: 6 kişi hayatını kaybetti

Havalimanına inerken çakıldı! Çok sayıda ölü var
Hindistan'da tapınakta izdiham: 3 ton adak yemeği dakikalar içinde yağmalandı

Binlerce kilodan dakikalar içinde hiçbir şey kalmadı
Almanya'dan eli boş dönen Samsunspor ilk 8 şansını kaçırdı

Samsunspor'a çok yazık oldu! İşte temsilcimizin muhtemel rakipleri
Aracına astığı plakanın bedeli ağır oldu

Aracına astığı plakanın bedeli ağır oldu
Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'i ilk 8'de yer aldı

Türkiye'nin gururu oluyor! Avrupa'da tarih yazdı
Ünlülere uyuşturucu operasyonundan detaylar: Mümine Senna Yıldız'ın evinde aparat bulundu

Operasyondan yeni detaylar! Evinden aparat çıkan bir isim var
Milletvekili 'Hoşça kalın geri zekalılar' diyerek komisyonu terk etti

Milletvekili "Geri zekalılar" deyip komisyonu terk etti
Milletvekili 'Hoşça kalın geri zekalılar' diyerek komisyonu terk etti

Milletvekili "Geri zekalılar" deyip komisyonu terk etti
Mahkeme, teğmenlerin kılıçlı yemin töreni için son sözü söyledi

Mahkeme, teğmenlerin kılıçlı yemin töreni için son sözü söyledi
97 bin lira olan yoksulluk sınırı ile ilgili yorumu çok konuşulur

97 bin lira olan yoksulluk sınırı ile ilgili yorumu çok konuşulur
Epstein skandalında Bill Gates'in de fotoğrafları ortaya çıktı

Epstein skandalında yeni fotoğraflar ortaya çıktı
title