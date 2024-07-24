MİT, PKK/KCK'nın Süleymaniye sorumlusu ve 2 teröristi etkisiz hale getirdi

MİLLİ İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK/KCK'nın sözde Süleymaniye sorumlusu Ömer Fırat ile beraberindeki 2 teröristin Irak'ın Süleymaniye kırsalında etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgilere göre; MİT, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gerçekleştirdiği operasyonlardan kaçarak Süleymaniye'ye çekilen PKK/KCK mensuplarını uzun süre takip etti. Süleymaniye kırsalında sözde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren 'Andok Tolhildan' kod adlı Ömer Fırat ile beraberindeki İran uyruklu 'Raman Renas' kod adlı İrfan Zendi ve 'Cengaver Mikayil' kod adlı Hidayet Resuli, düzenlenen hava harekatı ile etkisiz hale getirildi.

Güvenlik kaynakları, operasyonun terör örgütünde moral kaybına neden olduğunu ve Süleymaniye şehri için oluşan 'Güvenli bölge' algısının yok edildiğini değerlendirdi.