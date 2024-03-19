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MİT, PKK/KCK'nın kadın genel sorumlusunu etkisiz hale getirdi

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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/KCK'nın sözde 'gençlik topluluğu kadın genel sorumlusu' Rojda Bilen'i Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye'de etkisiz hale getirdi. Bilen'in terör örgütüne üye olma suçundan arandığı ve 'terör arananlar' listesinde mavi kategoride yer aldığı belirtildi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/KCK'nın sözde "gençlik topluluğu kadın genel sorumlusu" Rojda Bilen'i Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye'de etkisiz hale getirdi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre MİT, "Bişeng Brüsk" kod adlı Bilen'in Süleymaniye kırsalındaki Pencevin ilçesinde bulunduğunu tespit etti.

Terörist Bilen, MİT'in operasyonuyla Süleymaniye'de etkisiz hale getirildi.

Örgüte 2011'de yılında katılan Bilen'in, Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesince "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan arandığı ve İçişleri Bakanlığı "terör arananlar" listesinde mavi kategoride yer aldığı bildirildi.

Kaynak: AA / Güncel

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