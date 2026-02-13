Haberler

MİT Başkanı Kalın, Trablus'ta Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Menfi ile görüştü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Trablus'ta Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi ile bir araya geldi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Trablus'ta Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi ile bir araya geldi.

Başkanlık Konseyinden yapılan açıklamada, görüşmede Kalın'ın Menfi'ye Cuhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ilettiği belirtildi.

Türkiye-Libya ilişkilerinin yanı sıra yerel ve bölgesel gelişmelerin ele alındığı görüşmede, tarafların, Libya'nın istikrarının bölge güvenliği için temel bir unsur olduğunu ve bunun desteklenmesi için Türkiye ve Libya arasındaki istişarelerin devam etmesinin önemini vurguladığı kaydedildi.

Kalın'ın iki ülke arasında devam eden koordinasyon çerçevesinde, Libya askeri heyetinin 23 Aralık 2025'te Ankara'da düşen uçağı ile ilgili son gelişmeler hakkında bilgi verdiği aktarıldı.

Kaynak: AA / Muhammed Semiz - Güncel
Piyasalar alev alev! Tarihi bir rekor daha geldi

Piyasalar alev alev! Tarihi bir rekor daha geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yaylım ateşinde kalan genç hayatını kaybetti

Yaylım ateşinde kalan genç hayatını kaybetti
Gözaltı kararı verilen OnlyFans fenomeni Serpil Cansız'ın son paylaşımı dikkat çekti

Gözaltı kararı verilen OnlyFans fenomeninin son paylaşımı dikkat çekti
Trump'tan Netanyahu fırçası! Herzog'dan tek cümlelik yanıt geldi

Trump fırça atmaya kalktı, tek cümlelik yanıt tokat gibi indi
Adı OnlyFans operasyonunda geçiyor! Burçin Erol bakın neredeymiş

Adı OnlyFans operasyonunda geçiyor! Bakın hangi ülkedeymiş
Yaylım ateşinde kalan genç hayatını kaybetti

Yaylım ateşinde kalan genç hayatını kaybetti
Trump'tan otomobil sektörünü karıştıran karar

Trump'tan otomobil sektörünü karıştıran karar! Yürürlükten kaldırdı
Galatasaray'ın yıldızı kendi taraftarına şişe fırlattı

Bu cesaret nereden geliyor? Galatasaray taraftarına yaptığına bakın