MİT Başkanı Kalın, HAMAS ile Görüştü

MİLLİ İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, İstanbul'da HAMAS Siyasi Büro Üyeleri ile görüşme gerçekleştirdi.

Yapılan görüşmede güvenlik kaynaklarından alınan bilgiler doğrultusunda; Filistin'de devam eden İsrail saldırıları ve ihlalleri değerlendirildi. Başta Kudüs olmak üzere, İsrail'in tüm bölgeyi ateşe vermeyi hedefleyen işgal ve istikrarsızlaştırma politikalarına karşı birlik vurgusu yapılmış ve hiçbir oldubittiye izin verilmeyeceğinin belirtilirken, Gazze Ateşkes Anlaşması'nın ikinci aşamasına ilişkin detaylı değerlendirmeler yapıldı. Öncelikli olarak saldırıların durdurulması ve insani yardımların girişi üzerinde durulurken, İsrail'in birinci aşamaya dair yerine getirmediği yükümlülüklerin bir an önce yerine getirilmesi gerektiği yönündeki beklentiler vurgulandı.

HEYETİN, CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A TEŞEKKÜRLERİNİ İLETTİĞİ BELİRTİLDİ

HAMAS Siyasi Büro Üyeleri ile yapılan görüşmede, Batı Şeria'da son dönemde daha da artan yerleşimci terörü ve yerleşim faaliyetleri ile İsrail güvenlik güçlerinin Filistinlilere yönelik baskısına karşı alınabilecek önlemler de değerlendirilirken, HAMAS heyetinin, Türkiye'nin Gazze'de barışın sağlanması için bugüne kadar gösterdiği çabalar için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerini ilettiği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
