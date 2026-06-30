MİT Başkanı Kalın, Irak Cumhurbaşkanı ile iki ülke arasındaki güvenlik ve işbirliği konularını görüştü

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Iraklı yetkililerle Türkiye- Irak arasında güvenlik ve istihbarat iş birliğinin güçlendirilmesi konularını ele aldı.

Irak Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Nizar Amedi, başkent Bağdat'ta MİT Başkanı Kalın'ı kabul etti.

Irak Cumhurbaşkanlığında gerçekleştirilen görüşmede bölgesel ve uluslararası gelişmelerin yanı sıra Irak ile Türkiye arasında güvenlik ve istihbarat alanındaki iş birliğinin güçlendirilmesinin ele alındığı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Amedi, görüşmede, krizlerin çözümünde diyalog ve karşılıklı anlayışın temel unsur olduğunu belirterek, sınır aşan tehditlere karşı ortak güvenliğin korunması ve bölgede daha istikrarlı bir ortamın oluşturulması amacıyla ortak çabaların önemine vurgu yaptı.

MİT Başkanı Kalın da Türkiye'nin Irak ile tüm alanlarda koordinasyon ve iş birliğini sürdürmeye kararlı olduğunu belirterek, iki komşu ülkenin ilgili kurumları arasındaki çalışma mekanizmalarının daha da geliştirilmesini hedeflediklerini ifade etti.

MİT Başkanı yargı ve güvenlik yetkilileriyle görüştü

MİT Başkanı Kalın'ın Bağdat'taki temaslarının bir diğer durağı ise Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Faik Zeydan oldu.

Irak Yüksek Yargı Konseyi'nin yazılı açıklamasına göre, görüşmede, bölge güvenliğini tehdit eden terörle mücadele dosyalarının takibi ve bu kapsamda istihbarat ile bilgi paylaşımının geliştirilmesi konuları masaya yatırıldı.

Kalın, ayrıca Ulusal Güvenlik Danışmanı Basim el-Bedri ile de Bağdat'ta bir araya geldi

Kalın'ın temasları yarın da sürecek

Kalın, temasları kapsamında Takaddüm Partisi Genel Başkanı Muhammed Halbusi ile görüştü.

Halbusi'nin Basın Ofisi'nin yazılı açıklamasına göre, görüşmede bölgesel ve uluslararası gelişmeler ile Irak-Türkiye ilişkilerinin, özellikle güvenlik alanlarında geliştirilmesi değerlendirildi.

Taraflar ayrıca yeni Irak hükümetinin, yolsuzluk suçlamalarıyla aranan ve yurt dışında bulunan firarilerin takibi ile Irak'a teslim edilmelerine yönelik çalışmalarına destek verilmesinin önemini vurguladı.

MİT Başkanı Kalın'ın Irak temasları yarın da devam edecek.