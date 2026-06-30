Haberler

MİT Başkanı Kalın, Irak Cumhurbaşkanı ile iki ülke arasındaki güvenlik ve işbirliği konularını görüştü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

MİT Başkanı İbrahim Kalın, Irak'taki temaslarında güvenlik ve istihbarat iş birliğinin güçlendirilmesini ele aldı, terörle mücadele ve bilgi paylaşımı konularını görüştü.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Iraklı yetkililerle Türkiye- Irak arasında güvenlik ve istihbarat iş birliğinin güçlendirilmesi konularını ele aldı.

Irak Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Nizar Amedi, başkent Bağdat'ta MİT Başkanı Kalın'ı kabul etti.

Irak Cumhurbaşkanlığında gerçekleştirilen görüşmede bölgesel ve uluslararası gelişmelerin yanı sıra Irak ile Türkiye arasında güvenlik ve istihbarat alanındaki iş birliğinin güçlendirilmesinin ele alındığı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Amedi, görüşmede, krizlerin çözümünde diyalog ve karşılıklı anlayışın temel unsur olduğunu belirterek, sınır aşan tehditlere karşı ortak güvenliğin korunması ve bölgede daha istikrarlı bir ortamın oluşturulması amacıyla ortak çabaların önemine vurgu yaptı.

MİT Başkanı Kalın da Türkiye'nin Irak ile tüm alanlarda koordinasyon ve iş birliğini sürdürmeye kararlı olduğunu belirterek, iki komşu ülkenin ilgili kurumları arasındaki çalışma mekanizmalarının daha da geliştirilmesini hedeflediklerini ifade etti.

MİT Başkanı yargı ve güvenlik yetkilileriyle görüştü

MİT Başkanı Kalın'ın Bağdat'taki temaslarının bir diğer durağı ise Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Faik Zeydan oldu.

Irak Yüksek Yargı Konseyi'nin yazılı açıklamasına göre, görüşmede, bölge güvenliğini tehdit eden terörle mücadele dosyalarının takibi ve bu kapsamda istihbarat ile bilgi paylaşımının geliştirilmesi konuları masaya yatırıldı.

Kalın, ayrıca Ulusal Güvenlik Danışmanı Basim el-Bedri ile de Bağdat'ta bir araya geldi

Kalın'ın temasları yarın da sürecek

Kalın, temasları kapsamında Takaddüm Partisi Genel Başkanı Muhammed Halbusi ile görüştü.

Halbusi'nin Basın Ofisi'nin yazılı açıklamasına göre, görüşmede bölgesel ve uluslararası gelişmeler ile Irak-Türkiye ilişkilerinin, özellikle güvenlik alanlarında geliştirilmesi değerlendirildi.

Taraflar ayrıca yeni Irak hükümetinin, yolsuzluk suçlamalarıyla aranan ve yurt dışında bulunan firarilerin takibi ile Irak'a teslim edilmelerine yönelik çalışmalarına destek verilmesinin önemini vurguladı.

MİT Başkanı Kalın'ın Irak temasları yarın da devam edecek.

Kaynak: AA / Haydar Karaalp
Somali'de Eş-Şebab'a Türk F-16'larıyla operasyon: 35 terörist etkisiz hale getirildi

Türk F-16'ları binlerce kilometre ötede vurdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Memur ve emeklinin zam oranı netleşiyor! İşte yeni maaşlar

İşte 25 milyonu ilgilendiren zam oranları! Olası maaşlar hesaplandı
Los Angeles Lakers, LeBron James'e veda etti

Efsaneye veda edildi!
Bolu'da NATO zirvesi nedeniyle 10 günlük eylem yasağı

Bir ilimizde daha alarm! 10 gün boyunca yasaklandı
Herkes Bakan Tekin'i etiketliyor! Proje okulunun müdürü zehir zemberek sözlerle istifa etti

Proje okulunun müdürü zehir zemberek sözlerle istifa etti
Mauro Icardi'nin menajerinden yeni sözleşme açıklaması

Milyonların beklediği açıklama geldi
Irak'da dev operasyon! Milletvekilinin evinden altın iç çamaşırı çıktı

Komşuyu sarsan operasyon! Vekilin evinden çıkanlar şoke etti
Şanlıurfa'da 11 yaşındaki çocuğa öldüresiye dayak

Bunu yapan bir çocuk! 11 yaşındaki çocuğa öldüresiye dayak