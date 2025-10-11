ABD'de liseye silahlı saldırı: 4 ölü, 12 yaralı
ABD'nin Mississippi eyaletinde bir lisede gerçekleşen silahlı saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti, en az 12 kişi yaralandı.
ABD'nin Mississippi eyaletinde bir lisede oynan maç sırasında gerçekleşen silahlı saldırıda 4 kişinin öldüğü, en az 12 kişinin yaralandığı bildirildi.
Leland Belediye Başkanı John Lee yaptığı açıklamada, silahlı saldırının, dün gece Leland kentinde bir lisede oynan maç sırasında gerçekleştiğini söyledi. Lee, saldırıda 4 kişinin hayatını kaybettiğini, en az 12 kişinin yaralandığını belirtti. Saldırı ile ilgili gözaltına alınan olmadığı ve soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
Kaynak: AA / Islam Doğru - Güncel